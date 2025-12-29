Невеста Пола ужасно упала и врезалась в борт во время отбора на Олимпиаду-2026

В нидерландском Геренвене состоялся национальный отбор на зимние Олимпийские игры-2026. Участие в соревнованиях принимала Ютта Лердам, невеста блогера-боксера Джейка Пола.

К сожалению, титулованной конькобежке не удался решающий квалификационный заезд на 1000 метров. Хотя эта дистанция является коронной для Ютты Лердам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurosportnl.

Интересно Шоумен Джейк Пол ворвался в топ-5 самых богатых боксеров мира: какие места у Усика и Кличко

Как Лердам провалила отбор на Олимпиаду-2026?

На втором повороте нидерландка не удержала равновесие, завалилась на лед, врезавшись в борт. Это досадное падение не позволило 26-летней спортсменке автоматически отобраться в состав сборной Нидерландов.

На этом отбор на Олимпиаду-2026 для Лердам еще не закончился. Ютта еще имеет шансы отобраться на ближайшие зимние игры. Национальный отборочный комитет Нидерландов в течение 1 – 4 января 2026 года примет решение об участии Лердам. Ютта еще могу пробиться на Олимпиаду благодаря своим стабильным выступлениям в течение сезона.

Отметим, что за ее провальным отбором в национальном отборе следил ее возлюбленный Джейк Пол.



Пол поддерживал Лердам во время отбора на Олимпиаду-2026 / Фото Getty Images

После драматического отбора Ютта не сдерживала эмоций.

"Было ощущение, будто я наехала на что-то. Я просто взлетела в повороте. Я ехала настолько хорошо...Мне очень больно", 0 процитировало слова Лердам издание Olympics.com.

Кто такая Ютта Лердам?

26-летняя нидерландская конькобежка, которая специализируется на дистанции 1000 метров.

В 2022 году стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине на своей коронной дистанции. На 500 метров показала пятый результат.

Чемпионка мира (трижды) и серебряный призер на отдельных дистанциях.

Двукратная чемпионка Европы (2020 и 2022).

К слову, Пол сделал Лердам предложение в марте 2025-го во время отдыха на карибском острове Сент-Люсия. Радостную весть пара сообщила на своих страницах в инстаграме. В начале декабря этого года Ютта попала в аварию.

Каково состояние здоровья Пола после поражения от Джошуа?

Отметим, что Пол-младший накануне стартов невесты провел бой против Энтони Джошуа. Джейк был был нокаутирован в шестом раунде и получил серьезные травмы. У блогера была сломана челюсть в двух местах. Ему уже провели операцию, удалили несколько зубов и вставили титановые пластины.

Промоутер Эдди Хирн в комментарии Ариэлю Хельвани признался, что Джейк больше может никогда не выйти в боксерский ринг.

"Он, возможно, больше никогда не сможет боксировать. Об этом почти никто не говорит. Люди думают, что это просто – тебе соединяют челюсть проводами, закручивают несколько винтов и ты идешь дальше. Но было много бойцов, которые ломали челюсть и больше никогда не выходили в ринг. И да, "ну нет, тот момент может и был настоящим, но все остальное...будто мы тут актеры. Все было на 100 процентов реально. Не было никакой стратегии, никакого соглашения, никакого сценария", – сказал Хирн.

В комментарии BoxingScene американский блогер отметил, что сейчас берет отпуск от поединков и хочет поддержать любимую на соревнованиях.

После последнего поединка Пол ворвался в топ-5 самых богатых боксеров мира. Состояние Джейка составляет 200 миллионов долларов.