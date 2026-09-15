Лердам пользуется огромной популярностью как на родине, так и в США, откуда родом ее жених, боксер Джейк Пол. В сезоне 2026/2027 мы ее на льду точно не увидим, пишет 24 Канал.
Ютта Лердам уходит из фигурного катания
После завоевания золота и серебра на Олимпиаде Лердам уже не так сильно мотивирована продолжать свою профессиональную спортивную карьеру.
По ее словам, пока рано говорить о том, что это окончательное прощание с фигурным катанием. Но в течение как минимум года она точно не собирается участвовать в соревнованиях.
В этот период Ютта планирует заниматься тем, что не могла себе позволить из-за спортивного режима и стремления быть лучшей на льду. Она собирается проводить больше времени с женихом, заниматься саморазвитием, пробовать новое и "просто быть счастливой".Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Когда состоится свадьба Ютты Лердам и Джейка Пола
Внезапное завершение карьеры Ютты Лердам, конечно же, не могло обойтись без слухов о возможной беременности. Однако однако подтверждения этому нет.
Также неизвестно, когда же пара – фигуристка и боксер-блогер – наконец сыграет свадьбу. Пол сделал Ютте предложение еще в марте 2025 года, однако они не спешили официально оформить отношения, ведь нидерландка готовилась к Олимпиаде. С Игр в Италии прошло уже 7 месяцев – но пышной церемонии так и не состоялось.