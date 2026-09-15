Лердам має шалену популярність як на батьківщині, так і у США, звідки її наречений боксер Джейк Пол. У сезоні 2026/2027 років ми її на льоду точно не побачимо, пише 24 Канал.

Ютта Лердам йде з ковзанярського спорту

Після здобуття золота та срібла на Олімпіаді Лердам вже не так сильно мотивована продовжувати свою професійну спортивну кар'єру.

За її словами, рано говорити про те, що це остаточне прощання з ковзанярством. Але упродовж принаймні року вона точно не збирається змагатися.

У цей період Ютта планує робити те, що не могла собі дозволити через спортивний режим і бажання бути найкращою на льоду. Вона збирається проводити більше часу з нареченим, займатися розвитком, пробувати нове та "просто бути щасливою".

Коли весілля Ютти Лердам і Джейка Пола

Раптове припинення кар'єри Ютти Лердам, звичайно ж, не могло обійтися без чуток про можливу вагітність. Проте поки підтвердження цьому немає.

Так само невідомо, коли ж пара ковзанярки та боксера-блогера нарешті зіграє весілля. Пол освідчився Ютті ще у березні 2025 року, проте вони не поспішали оформити стосунки, адже нідерландка готувалася до Олімпіади. З Ігор в Італії минуло вже 7 місяців – але пишної церемонії так і не було.