Звезда Олимпиады-2026 Ютта Лердам шокировала поклонников заявлением о том, что пропустит сезон

Олимпийская чемпионка и серебряная медалистка Милано и Кортина-2026 Ютта Лердам из Нидерландов приняла неожиданное решение относительно своей карьеры. В 27 лет спортсменка заканчивает выступления на соревнованиях.

Лердам пользуется огромной популярностью как на родине, так и в США, откуда родом ее жених, боксер Джейк Пол. В сезоне 2026/2027 мы ее на льду точно не увидим, пишет 24 Канал.

Ютта Лердам уходит из фигурного катания

После завоевания золота и серебра на Олимпиаде Лердам уже не так сильно мотивирована продолжать свою профессиональную спортивную карьеру.

По ее словам, пока рано говорить о том, что это окончательное прощание с фигурным катанием. Но в течение как минимум года она точно не собирается участвовать в соревнованиях.

В этот период Ютта планирует заниматься тем, что не могла себе позволить из-за спортивного режима и стремления быть лучшей на льду. Она собирается проводить больше времени с женихом, заниматься саморазвитием, пробовать новое и "просто быть счастливой".

Когда состоится свадьба Ютты Лердам и Джейка Пола

Внезапное завершение карьеры Ютты Лердам, конечно же, не могло обойтись без слухов о возможной беременности. Однако однако подтверждения этому нет.

Также неизвестно, когда же пара – фигуристка и боксер-блогер – наконец сыграет свадьбу. Пол сделал Ютте предложение еще в марте 2025 года, однако они не спешили официально оформить отношения, ведь нидерландка готовилась к Олимпиаде. С Игр в Италии прошло уже 7 месяцев – но пышной церемонии так и не состоялось.