Было немало слухов, кто же сменит хорватского специалиста. В конце концов через несколько дней "старая синьора" получила нового наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Ювентуса.

Читайте также Тренер Ромы оценил игру Довбика после победного гола украинца

Кто стал тренером Ювентуса?

Команду возглавил опытный итальянский специалист Лучано Спаллетти. Стороны подписали контракт до 30 июня 2026 года.

По инсайдерской информации, в договоре есть опция автоматического продления, если Ювентус попадет в Лигу чемпионов. Сейчас туринцы отстают от этой зоны в турнирной таблице Серии А на три зачетных балла после девяти туров.

Дебют Спаллетти во главе Ювентуса состоится 1 ноября в матче против Кремонезе в чемпионате Италии. А уже через три дня после этого туринцы сыграют дома с португальским Спортингом в четвертом туре Лиги чемпионов.

Первые кадры со Спалетти в статусе тренера Ювентуса: смотрите видео

Отметим, что ранее Лучано Спаллетти возглавлял Наполи, который является принципиальным соперником Ювентуса. Он привел неаполитанцев к чемпионству и набил в честь этого тату с эмблемой клуба, а позже говорил, что больше никогда не возглавит ни одну итальянскую команду.



Спаллетти набил тату с эмблемой Наполи / Фото из соцсетей тренера

Что известно о карьере Спаллетти?