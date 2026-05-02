Украинский игрок Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и отыграл весь матч. Однако после игры он получил критику от журналиста Джоная Амаро, а также низкую оценку на аналитических ресурсах.

Что сказал журналист о Цыганкове?

В матче Цыганков показал довольно слабую игру с мячом, заметил корреспондент OFFSider.

Он пытался, но сегодня был слабым. Очень слабая игра с мячом Виктора Цыганкова. С большой тревогой, у него большая нехватка контроля и точности. Для Жироны жизненно важно, чтобы он вернулся к своей лучшей версии. И избавился от нерешительности,

– заявил он.

Какую оценку получил Цыганков после матча?

После завершения поединка статистические порталы оценили игру украинца следующим образом: 6,3 балла от Sofascore и 6,1 от WhoScored.

Последняя оценка оказалась самой низкой среди всех игроков, которые начинали матч в стартовом составе. Аналогично низкий балл в команде имеет и Жоэль Рока.

Кроме того, во время матча Цыганков получил желтую карточку.

Какое положение у Жироны в Ла Лиге?

Жирона потерпела третье поражение подряд и сейчас занимает 16-е место в чемпионате Испании, имея лишь 38 очков после 34 туров.

Команда Мичела находится в борьбе за выживание, уступая зоне вылета всего четырьмя пунктами. В случае побед Севильи и Алавеса в этом туре расстояние до зоны вылета сократится до одного очка.

В этом сезоне за клуб Виктор Цыганков провел 28 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

Кто такой Виктор Цыганков?