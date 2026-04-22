Каталонский клуб принимал борца за путевку в Лигу чемпионов Бетис. Для украинских фанатов Жирона вызывает особый интерес, сообщает 24 Канал.

По теме Украинская дуэль в Ла Лиге: как закончилось противостояние Лунина и Цыганкова

Как Цыганков забил за Жирону?

В составе команды Мичела выступает сразу трое украинцев – Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Однако на матч против Бетиса со старта появился лишь вингер.

Крапивцов является запасным вратарем команды, а Ванат получил травму и вылетел до конца сезона. В конце концов отсутствие земляков-партнеров на поле не помешало Виктору отличиться.

На 7-й минуте Эчеверри выдал слаломный проход, но его удар пришелся в защитника Бетиса. Мяч отскочил к Цыганкову, который в одно касание направил его в ворота гостей.

Отметим, что для Цыганкова это уже 20-й гол за Жирону в целом. По этому показателю вингер ворвался в топ-10 бомбардиров команды, где уже есть другой украинец Артем Довбик.

Рейтинг лучших бомбардиров в истории Жироны:

Кристиан Стуани – 145 Кристиан Порту – 38 Хандро Кастро – 37 Фелипе Санчон – 36 Фран Сандаса – 25 Артем Довбик – 24 Хавьер Акунья – 21 Хайме Мата – 21 Борха Гарсия – 21 Виктор Цыганков – 20 Роберто Перагон – 20

К сожалению, удержать преимущество Жироне не удалось. В середине первого тайма Рока восстановил паритет, а после перерыва Эззаальзули и Унаи забили еще по одному мячу.

Игра шла к ничьей, но под занавес игры Рикельме все же вырвал победу для Бетиса (2:3). Цыганков же отыграл весь матч и получил от Sofascore вторую лучшую оценку в матче (7,5).

Как украинцы играют за Жирону в сезоне 2025 – 2026?