Каталонський клуб приймав борця за путівку в Лігу чемпіонів Бетіс. Для українських фанатів Жирона викликає особливий інтерес, повідомляє 24 Канал.
До теми Українська дуель у Ла Лізі: як закінчилося протистояння Луніна і Циганкова
Як Циганков забив за Жирону?
У складі команди Мічела виступає одразу троє українців – Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат. Проте на матч проти Бетіса зі старту з'явився лише вінгер.
Крапивцов є запасним воротарем команди, а Ванат зазнав травми та вилетів до завершення сезону. Зрештою відсутність земляків-партнері на полі не завадила Віктору відзначитись.
На 7-й хвилині Ечеверрі видав слаломний прохід, але його удар прийшовся у захисника Бетіса. М'яч відскочив до Циганкова, який в один дотик направив його у ворота гостей.
Як Циганков вразив ворота Бетіса: дивитися відео
Зазначимо, що для Циганкова це вже 20-й гол за Жирону загалом. За цим показником вінгер увірвався у топ-10 бомбардирів команди, де вже є інший українець Артем Довбик.
Рейтинг найкращих бомбардирів в історії Жирони:
- Крістіан Стуані – 145
- Крістіан Порту – 38
- Хандро Кастро – 37
- Феліпе Санчон – 36
- Фран Сандаса – 25
- Артем Довбик – 24
- Хав’єр Акунья – 21
- Хайме Мата – 21
- Борха Гарсія – 21
- Віктор Циганков – 20
- Роберто Перагон – 20
На жаль, втримати перевагу Жироні не вдалось. В середині першого тайму Рока відновив паритет, а після перерви Еззаальзулі та Унаї забили ще по одному м'ячу.
Гра йшла до нічиєї, але під завісу гри Рікельме все ж вирвав перемогу для Бетіса (2:3). Циганков же відіграв увесь матч та отримав від Sofascore другу найкращу оцінку в матчі (7,5).
Огляд матчу Жирона – Бетіс: дивитися відео на Megogo
Як українці грають за Жирону в сезоні 2025 – 2026?
- Для Циганкова цей гол став вже сьомим у поточному сезоні. Віктор також має на своєму рахунку 4 асисти у 28-ми матчах. Раніше Циганков запалив проти Атлетіка
- Що ж стосується Ваната, то нападник збірної України став гравцем іспанського клубу наприкінці серпня 2025 року. Динамо отримало орієнтовно 15 мільйонів євро за свого форварда.
- Владислав одразу завоював місце в основі Жирони. У 29-ти матчах цього сезону нападник оформив 10 голів та дві результативні передачі.
- За шість турів до фінішу каталонський клуб посідає 11-те місце в Ла Лізі. Відставання від єврокубкової зони становить лише 4 бали, тоді як гандикап над зоною вильоту – шість очок.