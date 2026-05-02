Український гравець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та відіграв увесь матч. Проте після гри він отримав критику від журналіста Джоная Амаро, а також низьку оцінку на аналітичних ресурсах.
Що сказав журналіст про Циганкова?
У матчі Циганков показав досить слабку гру з м'ячем, зауважив кореспондент OFFSider.
Він намагався, але сьогодні був слабким. Дуже слабка гра з м'ячем Віктора Циганкова. З великою тривогою, у нього велика нестача контролю та точності. Для Жирони життєво важливо, щоб він повернувся до своєї найкращої версії. І позбувся нерішучості,
– заявив він.
Яку оцінку отримав Циганков після матчу?
Після завершення поєдинку статистичні портали оцінили гру українця наступним чином: 6,3 бала від Sofascore та 6,1 від WhoScored.
Остання оцінка виявилася найнижчою серед усіх гравців, які розпочинали матч у стартовому складі. Аналогічно низький бал у команді має й Жоель Рока.
Крім того, під час матчу Циганков отримав жовту картку.
Яке становище у Жирони в Ла Лізі?
Жирона зазнала третьої поразки поспіль і наразі займає 16-те місце в чемпіонаті Іспанії, маючи лише 38 очок після 34 турів.
Команда Мічела перебуває в боротьбі за виживання, поступаючись зоні вильоту всього чотирма пунктами. У разі перемог Севільї та Алавеса цього туру відстань до зони вильоту скоротиться до одного очка.
У цьому сезоні за клуб Віктор Циганков провів 28 матчів, забивши шість голів і віддавши чотири результативні передачі.
Хто такий Віктор Циганков?
В УПЛ провів 156 матчів, у яких забив 77 голів. Чемпіон України, дворазовий володар Кубка та тричі вигравав Суперкубок України.
Дебютував у національній збірній у листопаді 2016 року. На сьогодні провів понад 50 матчів за збірну, брав участь у Євро-2020 та Євро-2024.
Контракт із клубом Жирона дійсний до літа 2027 року, а ринкова вартість гравця оцінюється приблизно у 15 мільйонів євро.