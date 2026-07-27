Историческое событие произошло в поединке против клуба Иваки Фурукава. Миура вышел в стартовом составе своей команды, сообщает 24 канал.

Что известно об историческом достижении Миуры

На 52-й минуте встречи нападающий сделал стремительный рывок к штрафной, точно замкнул прострел партнера ударом в одно касание и сделал счет 5:0. Уже через три минуты после триумфального момента тренеры заменили опытного игрока.

Матч завершился разгромной победой Фукусимы Юнайтед со счетом 7:0, что позволило команде уверенно выйти в следующий раунд турнира.

Для Миуры этот мяч стал первым голом в официальных матчах с ноября 2022 года, а также первым почти за четыре года.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, легендарный форвард не планирует завершать карьеру. В ближайшее время он начнет свой 42-й сезон в профессиональном футболе.

За национальную сборную Японии Миура провел 89 матчей, в которых забил 55 голов, до сих пор остается одной из самых известных фигур в истории японского футбола.