Історична подія сталася в поєдинку проти клубу Івакі Фурукава. Міура вийшов у стартовому складі своєї команди, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про історичне досягнення Міури

На 52-й хвилині зустрічі нападник зробив стрімкий ривок до штрафного майданчика, влучно замкнув простріл партнера ударом в одне торкання та зробив рахунок 5:0. Вже за три хвилини після тріумфального моменту тренери замінили досвідченого гравця.

Матч завершився розгромною перемогою Фукусіми Юнайтед із рахунком 7:0, що дозволило команді впевнено вийти до наступного раунду турніру.

Для Міури цей м'яч став першим голом в офіційних матчах із листопада 2022 року, а також першим за майже чотири роки.

Незважаючи на поважний за футбольними мірками вік, легендарний форвард не планує завершувати кар'єру. Найближчим часом він розпочне свій 42-й сезон у професійному футболі.

За національну збірну Японії Міура провів 89 матчів, у яких забив 55 голів, і досі залишається однією з найвідоміших постатей в історії японського футболу.