Футболист забил гол в 59 лет после четырехлетней паузы

Легендарный японский нападающий Кадзуйоси Миура, известный в футбольном мире как "Король Кадзу", снова вписал свое имя в историю. Форвард отличился голом в официальном матче в возрасте 59 лет и 149 дней.

Историческое событие произошло в поединке против клуба Иваки Фурукава. Миура вышел в стартовом составе своей команды, сообщает 24 канал.

Что известно об историческом достижении Миуры

На 52-й минуте встречи нападающий сделал стремительный рывок к штрафной, точно замкнул прострел партнера ударом в одно касание и сделал счет 5:0. Уже через три минуты после триумфального момента тренеры заменили опытного игрока.

Матч завершился разгромной победой Фукусимы Юнайтед со счетом 7:0, что позволило команде уверенно выйти в следующий раунд турнира.

O gol marcado pelo KAZUYOSHI MIURA (1967) na Copa do Imperador!



Ele tem 59 anos e se profissionalizou no JUVENTUS-SP em 1986.



Atualmente, ele defende o Fukushima United, equipe da terceira divisão do Japão. pic.twitter.com/0d0d9ky411 – DataFut (@DataFutebol) July 25, 2026

Для Миуры этот мяч стал первым голом в официальных матчах с ноября 2022 года, а также первым почти за четыре года.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, легендарный форвард не планирует завершать карьеру. В ближайшее время он начнет свой 42-й сезон в профессиональном футболе.

За национальную сборную Японии Миура провел 89 матчей, в которых забил 55 голов, до сих пор остается одной из самых известных фигур в истории японского футбола.