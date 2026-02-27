24 Канал рассказывает биографию Кахабера Каладзе – бывшей звезды футбола и любимца украинских болельщиков, который сейчас стал одним из главных медийных лиц пророссийской власти Грузии.

Он долгое время изображал из себя друга Украины и даже сочувствовал украинцам, которые стали жертвами российской агрессии (возглавляемая им мэрия Тбилиси активно помогала украинским беженцам). Но сейчас он превратился в ярого критика ЕС и одного из самых громких "обличителей киевского режима".

Зажигательным заявлениям Кахи Каладзе о "внешнем управлении", "одураченных властью украинцах" и желании коллективного Запада открыть в Грузии второй фронт против России, пожалуй, позавидовал бы сам родоначальник жанра Виктор Медведчук.

Киевская звезда: биография Кахи Каладзе

Кахабер (Каха) Каладзе родился 27 февраля 1978 года, сегодня он празднует свой 48-й день рождения. Мама Кахи хотела, чтобы он стал танцором, и тот 8 лет занимался народными танцами, но душа к ним не лежала – парень мечтал о футболе.

Кахе удалось сбежать из танцев в футбольную секцию, и там он быстро расцвел (не в последнюю очередь из-за отточенной до идеала на танцах работы ног) и стал подавать большие надежды. Благодаря этому на него обратили внимание "селекционеры" из Украины.

Многие любители футбола со стажем хорошо помнят грузинского легионера команды киевского "Динамо" Каху Каладзе. Универсал, который мог сыграть как в защите, так и в центре поля быстро стал любимцем киевлян.



Каладзе был одной из звезд команды Лобановского / фото ФК "Динамо" (Киев)

Зажигательный, но не грубый, жесткий, напористый, настойчивый и упорный на поле, Каладзе был важным элементом звездной команды Валерия Лобановского конца 1990-х.

В 2001 году Каладзе присоединился к Андрею Шевченко в Милане и прекрасно проявил себя в итальянском гранде. "Динамо" получило за трансфер очень солидные по тем меркам 16 миллионов евро. С учетом того, что за трансфер футболиста "Динамо" из Тбилиси киевляне в начале 1998 года заплатили лишь 280 000 долларов, это выглядит как очень удачная сделка. Ведь своей игрой Каладзе окупил каждый цент, играя как в "Динамо", так и в "Милане".



Отношение к российской агрессии против Украины рассорило Каладзе и Шевченко / фото ФК "Динамо" (Киев)

На этом связь Каладзе с Украиной не прервалась. Он часто наведывался сюда, имея здесь друзей, а впоследствии и партнеров по бизнесу и хобби – гонках на элитных авто.

Любовь к автомобилям класса "люкс" – другая сторона характера Кахи. В Киеве он быстро почувствовал вкус ночной жизни, и его желтая Ferrari 355 была хорошо знакома резидентам ночных клубов и казино, которые тогда еще были не запрещены. Каладзе был участником буквально всех светских мероприятий, везде успевал и часто оставлял за бортом менее успешных конкурентов.

Так, Каладзе отбил жену у тогда авторитетного "олигарха на минималках" и чиновника Нестора Шуфрича (сейчас находится за решеткой по обвинению в работе на Москву).



Наталья Ворона со своими Несторами – экс-супругом и сыном

При этом активная ночная жизнь не мешала Кахе демонстрировать действительно высокие результаты на поле. На этом, кстати, споткнулись немало других динамовских звезд, которые так и не смогли раскрыть свой талант из-за "нарушения спортивного режима". Зато Каха Каладзе, как футболист с тогда еще нефутбольной Грузии, можно сказать, реализовал себя по максимуму.

Как Каладзе стал успешным бизнесменом?

В последние годы спортивной карьеры Каладзе все больше обращал внимание на бизнес и на то, чтобы не остаться на пенсии банкротом. Связи в Италии, Украине и Грузии ему в этом помогли.

Многие представители золотой молодежи хотели тусоваться со звездой футбола и гонять на элитных спорткарах, а сам Каладзе старательно и умело эти неформальные связи монентизировал. Если для этого нужно разбить Lamborghini Murcielago за 350 тысяч долларов, чтобы порадовать сына главы Конституционного суда Украины господина Стрижака, – не проблема. В гараже на замену всегда найдется еще что-то.



Авария Lamborghini Murcielago, принадлежавшей Каладзе, но находившейся под управлением сына главы Конституционного суда Украины, стала главным светским событием Ужгорода в 2009 году / фото zakarpattya.net.ua

Сначала Каладзе попробовал себя как ресторатор. Вместе с друзьями он открыл в Милане заведение под названием Giannino. По словам футболиста, ресторан пользовался большим успехом, а среди его постоянных клиентов был владелец "Милана" и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Также были слухи, что грузин имеет долю в нескольких киевских ресторанах. Впрочем, это была лишь "разминка".

Благодаря заработанным за годы карьеры деньгам и нужным связям Каха Каладзе в 2008 году (тогда еще играл за "Милан") запустил свой бизнес-проект – инвестиционную компанию Kala Capital. Интересно, что СЕО компании стал известный грузинский политик и бывший премьер Грузии Зураб Ногаидели.

Он долгое время считался одним из главных "путинферштееров" в стране. Также из-за персоны Ногаидели по бизнесу Каладзе пошли слухи, что его деньги – лишь верхушка айсберга, а на самом деле это прикрытие для россиян. Впрочем, доказано это не было.

Почему Каладзе пошел в политику?

Предметом инвестиций компании звезды стали строительство и энергетика. По странному совпадению (на самом деле нет) – это те же сектора грузинской экономики, где очень сильны позиции самого богатого и влиятельного человека Грузии – олигарха Бидзины Иванишвили.



Каладзе с пророссийским олигархом Иванишвили / фото oc-media.org

Именно этого персонажа Россия сделала своим главным агентом влияния и доверила осуществить реванш в Грузии, чтобы вернуть свое влияние на это кавказское государство, утраченное за время президентства Саакашвили.

Под Иванишвили быстро сделали карманную партию под названием "Грузинская мечта". Она имела откровенно популистскую идеологию и выступала за все хорошее и против всего плохого. Для раскрутки не жалели денег, а приглашение медийных и узнаваемых лиц стало частью стратегии.

Одной из звезд кампании стал Каха Каладзе. Интересно, что "Грузинская мечта" сперва не позиционировала себя как пророссийская сила, а действовала более хитро – агитировала за мир и против войны, сумев убедить избирателей, что во всем виноват Саакашвили.



Молодой политик Кахабер Каладзе делает первые шаги / фото с фейсбук-страницы Каладзе

Эта стратегия сработала на выборах-2012 и "Грузинская мечта" пришла к власти, которую удерживает до сих пор. 34-летний Каха Каладзе за свою торговлю лицом буквально со скамейки запасных в клубе Серии А "Дженоа", где он завершал карьеру игрока, пересел в кресло министра энергетики и одновременно вице-премьера.

На этой должности Каладзе как профессионал не запомнился, зато был фигурантом нескольких скандалов. В частности, его называли финансовым кошельком для грузинской версии "титушек", которые начали нападать на активистов и оппозиционеров.

В 2017-м Каху перебросили на более понятную ему позицию – мэра Тбилиси. Легенда спорта во главе столицы – знакомая история, не правда ли? Каладзе уверенно победил на выборах, набрав уже в первом туре 51,06% (это более 203 тысяч голосов).

Впоследствии Каладзе переизбирался 2021 и 2025 годах.

Как Каладзе стал звездой пророссийской партии и почему атакует Украину?

Результат Каладзе на последних выборах мэра Тбилиси – 71,5%. Но нужно учитывать, что оппозиция те выборы бойкотировала, пытаясь показать, что они непрозрачные и неконкурентные. В итоге это увидели разве журналисты зарубежных СМИ, тогда как в самой Грузии "Мрия" благодаря бойкоту сконцентрировала в своих руках максимум власти, которую использовала для подавления протестов, разгрома оппозиции и закручивания гаек.

Каладзе стал одним из активных актеров этих процессов. За более чем 10 лет во власти он из начинающего превратился в опытного политика и взял на себя роль "торпеды", то есть провокатора, который делает что-то эпатажное, в результате чего власть получает нужную реакцию на это и использует как повод.

Так было, например, в 2019 году, когда мэр Тбилиси показал средний палец из окна своего авто протестующим, собравшимся на митинг в центре города. Это возмутило митингующих, а власти дало основания применить спецназовцев.

В 2023 году, когда Грузия не получила статуса кандидата в члены ЕС, Каладзе возглавил медийную атаку, заявив, что ЕС не сделала это в знак мести за то, что Грузия не согласилась ввести санкции против России. При этом, по мнению Каладзе, Грузия значительно опережает Молдову и Грузию по уровню евроинтеграции.

Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них составляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в стране... Конечно, первой, кто заслуживал этот статус, была Грузия – мы можем проверить это по всем параметрам. Не подумайте, я не упрекаю страну, которая сегодня находится в огне войны. Наоборот, я всегда буду рад успеху Украины и украинцев, но если посмотреть на реальность со всеми цифрами и параметрами, то Грузия первой сделала конкретные шаги в плане осуществления реформ и борьбы с коррупцией,

– Каладзе демонстрирует свои навыки "политического животного", 1 мая 2023 года.

Конечно, Каладзе здесь лукавил, а по санкциям – откровенно соврал, ведь Грузия во время полномасштабного вторжения стала для России важным хабом для обхода санкций.

В 2024 году "торпеду" по имени Каха Иванишвили использовал уже для геополитических целей и атаки на Украину. “Грузинская мечта” построила свою кампанию на запугивании людей новым российским вторжением и даже использовала кадры разрушенных украинских городов, посылая таким образом месседж: "Не проголосуете за нас, тогда Путин нападет".

Каладзе поручили озвучивать эту "рекламу". За это футболист получил новое повышение – он вошел в руководство "Грузинской мечты" и стал генеральным секретарем этой пророссийской партии.

Старания Каладазе не остались незамеченными за пределами Грузии: с декабря 2024 года легендарный игрок команды киевского "Динамо" находится под украинскими санкциями. Причиной стали не только антиукраинские заявления Кахи, но и его участие в разгоне грузинского "Майдана" зимой 2024–2025 года.

Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует все процессы, которые происходили, и то, при чьей поддержке произошло несчастье, которое, к сожалению, сегодня происходит в Украине,

– Каладзе комментирует украинские санкции против себя и намекает, что "не все так однозначно", 6 декабря 2024 года.

Даже после этого Каладзе ничего не понял и продолжил атаки на Украину и ЕС.



Каладзе и венгерский глава МИД Петер Сийярто / фото из фейсбука Каладзе

Теперь он рассказывает о "внешнем управлении", ничего плохого не видит в сотрудничестве с Россией, разоблачает Deep State, называет ЕС "обычными вредителями" и имеет полную поддержку от своего бывшего партнера по сборной Грузии, а ныне президента – Михаила Кавелашвили.

Личная жизнь Каладзе

До женитьбы на землячке Каладзе имел длительный роман с украинской королевой красоты и бывшей женой Нестора Шуфрича Натальей Вороной.



Наталья Ворона с Кахой Каладзе / скриншоты из видеосюжета 1+1

Также итальянские СМИ рассказывали, что Каладзе встречался с дочерью Берлускони Барбарой, но сам футболист эти слухи отрицал.

Различные новости о бурной киевской и миланской жизни Каладзе – давно в прошлом. Нынче он – образцовый семьянин. Каладзе женат на бывшей модели Ануки Арешидзе. Они начали встречаться, когда девушке было 17 лет, а Кахе – почти 30.

Сейчас пара воспитывает четырех сыновей: Левана, Кахабера, Ваче и Николу.



Каха Каладзе с женой и детьми / фото Forbes

Старший сын назван в честь родного брата Кахабера Каладзе, которого похитили в 2001 году. Семья якобы заплатила похитителям выкуп в размере 600 тысяч долларов, но Левана Каладзе вернуть не удалось. Впоследствии его тело, наконец, было найдено вместе с другими жертвами киднеперов.

Это событие очень повлияло на Каху Каладзе. Он пережил длительную депрессию, даже планировал отказаться от грузинского гражданства и получить украинский паспорт, но после трансфера в "Милан" передумал.