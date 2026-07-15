"Есть что терять": легенда Динамо объяснил пророссийскую позицию Каладзе

Украинские болельщики в свое время тепло приняли и поддерживали грузинского защитника Каху Каладзе, который играл в киевском Динамо. Но много лет спустя, уже в роли политика, бывший футболист отличился рядом враждебных заявлений в адрес Украины.

Каладзе упрекает украинские, а не российские власти в развязывании войны и действует в полном соответствии с политикой своей пророссийской партии "Грузинская мечта". Его позицию в интервью YouTube-проекту Дениса Бойко объяснил бывший партнер по "Динамо" Сергей Федоров.

Почему Каладзе стал пророссийским политиком

Федоров, который играл вместе с Каладзе под руководством легендарного тренера Валерия Лобановского, высказал предположение, что на самом деле экс-защитник "Динамо" все понимает и не верит в пропаганду РФ относительно ситуации в Украине. В пользу этого свидетельствует и его общение с президентом УАФ и еще одним бывшим воспитанником Лобановского Андреем Шевченко.

Но Каладзе приходится подстраиваться под политику тех влиятельных людей в грузинской власти, которые способствовали построению его успешной карьеры после футбола и помогли спортсмену стать мэром Тбилиси.

Ему есть что терять. Поэтому он и ведет себя так,

– заявил Сергей Федоров.

Достижения Кахи Каладзе

Каха Каладзе завоевывал чемпионские титулы в трех странах – Грузии, Украине и Италии. В составе "Динамо" он трижды выигрывал Высшую лигу и еще три раза – Кубок Украины.

После перехода в итальянский "Милан" выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Пять раз признавался футболистом года в Грузии, включен в Зал славы "Милана".