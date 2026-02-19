Когда Владимир Кличко впервые стал отцом и сколько лет его дочери

Не только в ринге, но и вне его Владимир Кличко привлекает внимание поклонников. Хотя он сдержан относительно своей семьи, изредка в интернете можно найти интересные факты о его личной жизни.

Кличко-младший имеет только одного ребенка – дочь. О ней и ее маме подробнее расскажет 24 канал.

Что известно о дочери Владимира Кличко?

9 декабря 2014 года легендарный украинский боксер впервые стал отцом, ему было 38 лет, сообщает Distractify.

Его тогдашняя девушка, американская актриса Хейден Панеттьери, подарила спортсмену дочь Кайю-Евдокию. Девочка родилась весом около 3,5 килограмма и ростом 50 сантиметров. Сейчас девочке 11 лет.

Кая-Евдокия уже свободно владеет французским, немецким, украинским и английским языками.

До 2022 года девочка жила в Киеве с бабушкой, пока Владимир работал за границей. С началом полномасштабного вторжения Кличко стал чаще находиться в столице.

При этом Каю тщательно оберегают от внимания медиа – в сети до сих пор нет новых фотографий девочки.

Кая-Евдокия увлекается верховой ездой.

Кроме того, ей нравится плавать, а путешествия она просто обожает. Хотя ее отец – профессиональный боксер, Кая проявила талант в другом виде спорта: лыжном спорте, сообщает издание People. Кая начала кататься на лыжах в 2 года.

Что известно о маме Каи Евдокии Евдокии?

В 2012 году она появилась в популярном сериале "Нэшвилл", где ее роль отражала собственный опыт борьбы с послеродовой депрессией и проблемами с психоактивными веществами, сообщает The New York Times.

Первую роль в рекламе получила в 11 месяцев, снималась в фильмах "Помни титанов" и "Давай, давай: Все или ничего", а также в сериалах "Путеводный свет" и "Элли Макбил".

Она закрепила свое место в Голливуде благодаря ролям Клэр Беннет в сериале "Герои" – школьной черлидерши с особыми способностями; Кирби, фанатки ужасов, в фильме "Крик 4"; и Джульетт Барнс, проблемной кантри-дивы, в сериале "Нэшвилл", сообщает upi.com.

В 2018 году появились сообщения о обострении отношений с Владимиром Кличко. Впоследствии супруги официально объявили о разводе.

У актрисы начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Из-за опасений оставлять дочь с матерью, Владимир взял на себя опеку над девочкой, сообщает HELLO.

По данным Deadline, Панеттьер участвует в съемках психологического триллера "Лунатик" (Sleepwalker), которые недавно завершились на Род-Айленде.

Что известно о Владимире Кличко?