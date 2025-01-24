Капитан Манчестер Сити подписал контракт с Миланом: что известно

Кайл Уокер все-таки покинул Манчестер Сити в это зимнее трансферное окно. Капитан "горожан" и игрок сборной Англии перебрался в итальянскую Серию А.

В пятницу, 24 января, Милан объявил о подписании Кайла Уокера. Английский фулбек будет защищать цвета "россонери" до конца сезона-2024/2025, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Кайл Уокер в Милане

Милан арендовал капитана Манчестер Сити Кайла Уокера до конца текущей компании. "Росонери" имеют возможность выкупить контракт англичанина у "горожан" в конце сезона-2024/2025.

Опытный английский защитник будет выступать в составе итальянского коллектива под 32-номером.

К слову. Кайл Уокер присоединился к Манчестер Сити в 2017 году, покинув Тоттенхэм. В составе "горожан" англичанин сыграл в 319 матчах и получил 17 трофеев, в частности желанный кубок Лиги чемпионов.

Отметим, что Кайл Уокер понял, что не тянет уровень АПЛ. Поэтому просил руководство Манчестер Сити отпустить его в другой клуб.

В текущем сезоне Уокер сыграл в 18 матчах в составе "горожан". Капитан "манкунианцев" за это время не сумел отметиться результативными действиями.