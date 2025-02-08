В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Что думает Красюк о Фьюри

Промоутер Усика не верит, что "Цыганский король" ушел из бокса надолго, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Те, кто говорят, что Фьюри уже не тот, вы просто глупцы. Тайсон – замечательный человек и выдающийся боксер. Я его люблю и уважаю. Он сделал очень много для бокса. Он проиграл Александру, но у него были равные шансы, он мог и победить Усика,

– сказал Александр Красюк.

Он также добавил, что Усик мог быть готовым более ментально, имел преимущества, это ему помогли победить в очень близком поединке.

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.