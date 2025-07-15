Превращает их боксеров в пенсионеров: как Усик боксировал с бойцами из Великобритании

Меньше недели осталось до огненного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Цена одной ошибки будет крайне большой, ведь на кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Для украинского боксера это будет уже восьмой бой против представителей Великобритании и седьмой подряд на профессиональном ринге. Последний раз Александр Усик боксировал против соперников из других стран еще 12 октября 2019 года, когда победил американца Чазза Уизерспуна, сообщает 24 Канал.

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Как Усик дрался против британских боксеров?

Издевательства Усика над британскими боксерами началось еще семь лет назад. 10 ноября 2018 года Александр разделил ринг с Тони Белью в Манчестере.

Тони привлек шанс забрать все чемпионские пояса Александра. Однако эксперты не прогнозировали победу британца по судейским подсчетам. Зато уверяли, что Белью будет искать быстрый нокаут. Но не сложилось так, как прогнозировалось.

Поединок имел переменный ход развития. Судьи поочередно отдавали раунды обоим боксерам. А до 8-го раунда Белью побеждал по очкам судей. Так продолжалось до 8-го раунда, в котором Усик смачно левой отправил Белью в нокаут. Тони упал на канвас вблизи канатов, но сумел за несколько секунд подняться на ноги. Однако судья сигнализировал о досрочном завершении боя.

Александр Усик перевернул бой с ног на голову, успешно защитив свои пояса по версиям WBA Super, WBC, WBO. IBF и The Ring. Это поражение отправило Тони Белью на пенсию.

Усик – Белью: видеообзор боя

После победы над Белью Усик сменил весовую категорию.

Чисора потерял пояс, но угостил Усика бургерами

В последний день октября 2020-го ценители бокса снова увидели украинско-британскую битву с участием Усика. В этот вечер бокса Александр вышел в ринг против Дерека Чисоры. Британец проводил первую защиту пояса WBO Inter-Continental в тяжелом весе.

Боксеру из Симферополя удалось ликвидировать агрессию Чисоры благодаря скорости, подвижности и контратакам в ринге. Болельщики не увидели нокаута, за то насладились всеми 12 раундами. Победителя боя на лондонском стадионе "Уэмбли" определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу Усику: 117-112 и 115-113 (дважды).

Видеообзор боя Усик – Чисора

После поединка Чисора посетил раздевалку своего обидчика. Дерек попросил украинца расписаться на перчатке, после чего угостил Усика и его команду бургерами.

Как Чисора угостил бургерами Усика и команду украинца / Фото Matchroom Boxing

Интересно, что 8 февраля Чисора победил шведа Отто Валлина и устроил шоу после боя в Манчестере. Дерек позволил местной публике выбрать ему соперника для прощального 50-го поединка. Среди предложенных боксеров был Усик, Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Британцы выбрали Чисоре украинского бойца.

Как Усик в напряженном бою победил Джошуа?

В течение 2021-2022 годов Усик дважды боксировал с Энтони Джошуа. Первая встреча боксеров состоялась 25 сентября 2021 года на стадионе английского футбольного клуба Тоттенхэм. И снова Усика не испугали домашние трибуны для оппонента.

Уже со старта поединка украинец взял ход боя под свой контроль. Александр снова был подвижнее соперника и выбрасывал значительно большее количество ударов. Зато почти все ответные удары от Джошуа были заблокированы украинцем.

Уже в 3-м раунде Усику удалось впервые всколыхнуть Энтони. Эй Джей имел шанс поймать украинского боксера в 5-6 раундах. Зато хорошо получил в уже 7-м раунде, когда британец закачался после удара в подбородок от Александра.



Первая победа Усика над Джошуа / Фото Getty Images

В 9-м раунде Джошуа таки удалось ненадолго отбросить Усика к канатам, но уже в конце трехминутки Энтони ушел в свой угол с окровавленным носом.

В чемпионских раундах Усик был ближе к досрочной победе, чем действующий чемпион. Однако нокаутировать Энтони не удалось. Несмотря на это все все трое судей отдали победу Усику: 117-112, 116-112 и 115-113.

Справка. Оба боксера по 52 раза попадали джебом друг по другу. Правда, Джошуа выбросил больше джебов. Силовых точных ударов было же больше у Усика – 96 против 71-го у Энтони. КПД всех выпущенных ударов было выше у украинца – 27,98 против 19,19 процента у Эй Джея.

Украинец нанес Энтони Джошуа лишь второе поражение в профессиональной карьере. Первое ему нанес Энди Руиз 1 июня 2019-го.

Видеообзор первого поединка Усик – Джошуа

Как война в Украине отсрочила реванш Усик – Джошуа?

20 августа 2022 года в Джидде (Саудовская Аравия) Усик дал реванш Джошуа. Правда, этот второй бой должен был состояться значительно раньше. Ведь по условиям контракта Энтони имел первоочередное право на реванш с Александром. Однако 24 февраля 2022 года в Украине началась полномасштабная война, которую развязала Россия, поэтому Усику, который пополнил ряды территориальной обороны, было не до бокса.

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Все же в марте украинский боксер выехал за границу, чтобы хорошо подготовиться к реваншу с Эй Джеем. Военные убедили Усика, что поэтому следует ехать и прославлять нашу страну на мировой арене. На кону реванша стояли не только пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO, которые Усик забрал у Джошуа после первого боя, но и титул The Ring.

Александр и на этот раз торжествовал, но уже не так убедительно. Усику удалось устоять после мощных ударов Джошуа в 9-м раунде и в чемпионских раундах переломить ход боя в свою сторону. Судьи разделились в решении, но отдали победу украинцу: 115-113, 113-115 и 116-112 в пользу Усика.

Видеообзор реванша Усик – Джошуа

Как Усик впервые победил Дюбуа?

Даже после двух победных боев над Джошуа, Усику не надоели поединки с британцами. Уже 26 августа 2023-го в польском городе Вроцлав Александр подрался с обязательным претендентом по версии WBA Даниэлем Дюбуа.

По ходу 5-го раунда Дюбуа пробил в пах Усика и положил украинца на канвас. Рефери позволил Александру восстановиться после болезненного удара и вернуться в бой. Этот момент еще больше разозлил Александра, который вернулся в поединок с одной мыслью – уничтожать "Динамита". Уже в 9-м раунде Усик досрочно завершил бой техническим нокаутом.

Отметим, что после боя команда Дюбуа подавала апелляцию на результат встречи, ведь Даниэль и его представители были уверены, что удар в 5-м раунде был по всем правилам, а Усик просто симулировал. Однако результат поединка остался неизменным.

Как Усик впервые победил Дюбуа: смотрите видеообзор

Как Усик дважды за год одолел Фьюри, отправив Тайсона на пенсию?

В 2024-м году Усик посягнул сразу на два боя против одиозного и болтливого Тайсона Фьюри. Их первая встреча, на кону которой стало звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, должна была состояться еще в феврале прошлого года. Однако из-за рассечения "Цыганского короля" была отсрочена. Боксеры таки вышли в ринг 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В течение всех 12 раундов над рингом летало напряжение. До конца не было понятно, удастся ли Усику победить британца. Подсчеты судей отличались, но были в пользу украинца: 114-113, 113-114 и 115-112.

Видеообзор первого боя Усик – Фьюри

Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Второй раз Александра и Тайсон вышли друг против друга в ринг 21 декабря того же года. И снова неизменное место – Эр-Рияд. Правда, на кону не стало звание "абсолюта", которое Усик получил в первом поединке. Ведь украинский "Кот" сознательно отдал пояс IBF, которым теперь владеет Дюбуа, потеряв при этом статус абсолютного чемпиона.

Реванш прошел под полным контролем Усика, который полностью перебоксировал британца. В итоге – единогласно 116-112 (трижды) в пользу Александра.

Видеообзор реванша Усик – Фьюри

Усик нанес Фьюри два дебютных поражения в карьере на профи-ринге, после которых Тайсон в очередной раз ушел на пенсию, из которой может вскоре вернуться.

Накануне реванша 19 июля Александр Усик анонсировал завершение своей карьеры. Бой против Дюбуа станет предпоследним в карьере украинца. Не исключено, что в прощальном поединке Усик проведет трилогию с Фьюри и закончит карьеру очередным боем против представителя британского бокса.