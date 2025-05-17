Украинская теннисистка раскритиковала Ковтуна за смену спортивного гражданства

Украинская теннисистка Александра Олейникова прокомментировала решение Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство. Она раскритиковала его за такой поступок.

Украинский гимнаст Илья Ковтун решил сменить гражданство. Спортсмен вскоре будет представлять Хорватию на европейских и международных соревнованиях.

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Как Олейникова отреагировала на решение Ковтуна

Теннисистка считает, что сегодня спортсмены своими выступлениями за страну несут очень важный месседж, пишет 24 канал со ссылкой на NV.

В общем я не очень хорошо отношусь к смене гражданства даже не в условиях войны. Потому что сам момент – играть за свою страну, поднимать свой флаг – это очень важная часть спорт,

– сказала Александра Олейникова.

Она также отметила, что для нее неприемлемо выбрать материальные преимущества.

"Я говорю это как человек, который девять лет играл за другую страну. Если бы я осталась в Хорватии, имела бы лучшие условия. Несмотря на то, что хорватская федерация тоже неидеальна. У меня с ней тоже были проблемы, но она хотя бы работает. В отличие от украинской, которая не известно для чего вообще существует.

Я понимала, что потеряю материально, вернув флаг, но это решение меня настолько зарядило, что за два года я сделала прорыв на более 400 позиций. Поэтому я не могу поддержать решение Ильи Ковтуна. Я не уважаю подобные шаги. Мне кажется, это что-то, что впоследствии съедает человека изнутри", – добавила Александра Олейникова.

Напомним, что Илья Ковтун является серебряным призером Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике.