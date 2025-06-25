Украинский голкипер Анатолий Трубин выдал суперигру в матче. Он прокомментировал победу своей команды над Баварией, пишет 24 канал со ссылкой на A Bola.

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Трубин о победе

Анатолий успешно показал себя после перерыва, отбив четыре удара. Голкипер сказал, что это был великолепный матч против великолепной команды.

Я очень счастлив и горжусь командой. Мы отдали все, чтобы победить. Было очень жарко. Было очень важно победить. Мы выполнили свою работу, чтобы пройти в следующий раунд,

– сказал Трубин.

Он также рассказал, что сейчас очень устал и ничего не чувствует. Анатолий хочет отдохнуть и подготовиться к следующей игре.

Справка. В сезоне-2024/2025 Анатолий Трубин сыграл 50 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей и 21 раз ворота оставались "сухими".

Отметим, что в 1/8 финала Клубного чемпионата мира португальцы могут сыграть с Челси.