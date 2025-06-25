Український голкіпер Анатолій Трубін видав супергру у матчі. Він прокоментував перемогу своєї команди над Баварією, пише 24 канал з посиланням на A Bola.

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Трубін про перемогу

Анатолій успішно показав себе після перерви, відбивши чотири удари. Голкіпер сказав, що це був чудовий матч проти чудової команди.

Я дуже щасливий і пишаюся командою. Ми віддали все, щоб перемогти. Було дуже спекотно. Було дуже важливо перемогти. Ми виконали свою роботу, щоб пройти в наступний раунд,

– сказав Трубін.

Він також розповів, що наразі дуже втомився і нічого не відчуває. Анатолій хоче відпочити і підготуватися до наступної гри.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Анатолій Трубін зіграв 50 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, у яких пропустив 50 м'ячів та 21 раз ворота лишалися "сухими".

Відзначимо, що в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу португальці можуть зіграти з Челсі.