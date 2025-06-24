Українські футболісти згуртувались навколо допомоги Батьківщині після початку повномасштабної війни. Більшість із них допомагають фінансово та поширюють інформацію про війну. Одним із них є Олександр Зінченко, повідомляє 24 Канал з посиланням на WeszłoTV.

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Зінченко про війну в Україні

Гравець Арсеналу з перших днів повномасштабного вторгнення став донатити на потреби ЗСУ. Крім того, у своїх інтерв'ю Олександр постійно згадує про реалії війни та розповідає про них світові.

На днях Зінченко поспілкувався із польськими блогерами. Він їм відверто розповів про свою роль у війні та закликав зупинити кровопролиття в Україні.

Мені соромно кожного разу, коли я прошу про допомогу та про пожертви. Але в нас немає вибору. Тільки якщо ми будемо разом та об’єднані, ми зможемо пережити цю війну. Будь-яка агресія у світі має бути зведена до нуля. Якщо хтось зараз має в голові план зробити щось божевільне, він має побачити, що у нього будуть проблеми і весь світ проти нього,

– вважає Зінченко.

"Треба, щоб це було невигідно. Він знатиме це на майбутнє. Інші, хто подумає про щось подібне, вже знатимуть, що світ не стане на їхній бік. Агресія не потрібна світові. Я просто хочу жити в мирі і бажаю цього всій країні. Люди справді можуть бути втомлені від війни. Я нікого не звинувачую, але це один із моїх обов’язків – нагадувати світові, що війна триває. Люди досі гинуть і ми маємо завершити цю війну якомога швидше. Це найстрашніше, що можна уявити. Багато людей втратили домівки, роботу, інші речі. Ця війна знищує Україну".

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Нагадаємо, що Олександр був серед організаторів благодійному матчу Game4Ukraine у 2023 році. Разом із Андрієм Шевченком гравець Арсеналу зібрав багатьох зірок футболу на виставкову гру в Лондоні, що дозволило зібрати кошти заради допомог Україні.

Зінченко чимало пограв в АПЛ за Манчестер Сіті та Арсенал. У складі перших він чотири рази вигравав чемпіонат Англії. Також на рахунку Олександра 12 голів у 73-х матчах за збірну України. До слова, влітку українець може залишити Арсенал.