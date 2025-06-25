Было жарко, Трубин прокомментировал триуф Бенфики над Баварией
- Бенфика победила Баварию в 3-м туре Клубного чемпионата мира, а украинский голкипер Анатолий Трубин показал великолепную игру.
Трубин отразил четыре удара после перерыва и выразил гордость за команду, подчеркивая важность победы.
Во вторник, 24 июня, состоялись матчи 3-го тура Клубного чемпионата мира. В одном из них Бенфика одолела Баварию.
Украинский голкипер Анатолий Трубин выдал суперигру в матче. Он прокомментировал победу своей команды над Баварией, пишет 24 канал со ссылкой на A Bola.
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Трубин о победе
Анатолий успешно показал себя после перерыва, отбив четыре удара. Голкипер сказал, что это был великолепный матч против великолепной команды.
Я очень счастлив и горжусь командой. Мы отдали все, чтобы победить. Было очень жарко. Было очень важно победить. Мы выполнили свою работу, чтобы пройти в следующий раунд,
– сказал Трубин.
Он также рассказал, что сейчас очень устал и ничего не чувствует. Анатолий хочет отдохнуть и подготовиться к следующей игре.
Справка. В сезоне-2024/2025 Анатолий Трубин сыграл 50 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей и 21 раз ворота оставались "сухими".
Отметим, что в 1/8 финала Клубного чемпионата мира португальцы могут сыграть с Челси.