В субботу, 22 февраля, состоялся матч Плимута против Кардиффа в Чемпионшипе. Команды расписали боевую ничью со счетом 1:1.

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Как в Англии оценили игру Таловерова

В английской прессе отметили, что украинец провел сильный матч против Кардиффа и надежно сыграл в обороне, пишет 24 канал со ссылкой на PlymouthLive.

Имел успех во время дуэлей в воздухе, часто выходил из них победителем. Сделал важные перехваты мяча. В конце встречи отдал шикарную передачу на Мейте, который вышел на замену, но тот не реализовал шанса вырвать победу,

– написали в издании.

Также там добавили, что Таловеров получил три желтые за шесть матчей, пока он находится в клубе.

Справка. С момента трансфера Максим Таловеров сыграл 26 матчей за Плимут, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что сейчас Плимут занимает 22-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа.