Главный тренер Шахтера оценил выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы
- Шахтер сыграл в ничью с Ильвесом, что позволило команде пройти в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Главный тренер Арда Туран выразил удовлетворение игрой команды и отметил, что они должны улучшить продвижение мяча к штрафной площади.
В четверг, 17 июля, Шахтер сыграл второй матч с Ильвесом в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Команды расписали ничью, что позволило "гиирнкам" получить путевку в следующий раунд.
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился впечатлениями после ничьей с Ильвесом в ответном матче. Несмотря на отсутствие голов, наставник "горняков" остался доволен действиями своих подопечных, пишет 24 Канал со ссылкой на ФК Шахтер.
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Как Туран оценил выход в следующий раунд?
Наставник поблагодарил игроков за то, что они сыграли очень хорошо.
На самом деле я больше доволен этой игрой, чем первой. С ментальной точки зрения нам хотелось бы победить, ведь непросто продвигать мяч к штрафной площадке, и мы должны осознавать ценность этого. Это аспект, который нам нужно улучшить,
– сказал Арда Туран.
Он также отметил, что гордится своими игроками и поблагодарил за серьезный подход и преданность игре.
Справка. Во втором квалификационном раунде Шахтер будет противостоять Бешикташу.
Отметим, что матчи второго квалификационного раунда запланированы на 24 и 31 июля.