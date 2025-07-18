Со второго круга отбора Лиги конференций начнут свой путь два украинских клуба – Александрия и Полесье. После жеребьевки они знали только потенциальных соперников, сообщает 24 Канал.

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С кем сыграет Александрия в ЛК?

Оппонент действующего серебряного призера Украинской Премьер-лиги определялся в противостоянии АЕК Ларнака – Партизан. Они встречались в квалификации Лиги Европы, а на Александрию выходила команда, которая проигрывает.

Оба коллектива выиграли свои домашние матчи с минимальным счетом, поэтому все решалось в серии пенальти. Там сербы уступили со счетом 5:6, из-за чего сыграют в Лиге конференций с подопечными Кирилла Нестеренка.

Первый поединок между Александрией и Партизаном состоится 24 июля в польском городе Катовице, ответный матч – 31 июля в Белграде.

Кто стал соперником Полесья в ЛК?

За право сыграть с Полесьем во втором раунде квалификации Лиги конференций боролись Санта Колома и Борац Баня-Лука. Андоррцы совершили большую сенсацию в первом матче, одержав выездную победу со счетом 4:1.

Дома андердог этой пары уступил 0:2, но удержал суммарное преимущество. Поэтому подопечные Руслана Ротаня начнут свой путь в турнире противостоянием против Санта-Коломы.

Первый поединок состоится 24 июля и в нем "волки" будут принимать андоррскую команду на условно домашнем поле в словацком Пряшеве. Ответный матч запланирован на 31 июля.

К слову. В первом квалификационном раунде Лиги Европы донецкий Шахтер после домашней победы 6:0 сыграл на выезде в "сухую" ничью с Ильвесом. "Горняки" заранее знали соперника, на которого выйдут – им будет противостоять Бешикташ.

Напомним, что ранее своего первого оппонента в отборе Лиги чемпионов узнало и киевское Динамо. Соперником "бело-синих" станет мальтийский Хамрун Спартанс.