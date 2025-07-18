Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився враженнями після нічиєї з Ільвесом у матчі-відповіді. Попри відсутність голів, наставник "гірників" залишився задоволеним діями своїх підопічних, пише 24 Канал з посиланням на ФК Шахтар.

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Як Туран оцінив вихід у наступний раунд?

Наставник подякував гравцям за те, що вони зіграли дуже добре.

Насправді я більше задоволений цією грою, ніж першою. З ментальної точки зору нам хотілося б перемогти, адже непросто просувати м’яч до штрафного майданчика, і ми повинні усвідомлювати цінність цього. Це аспект, який нам потрібно покращити,

– сказав Арда Туран.

Він також зазначив, що пишається своїми гравцями і подякував за серйозний підхід та відданість грі.

Довідка. У другому кваліфікаційному раунді Шахтар протистоятиме Бешикташу.

Відзначимо, що матчі другого кваліфікаційного раунду заплановані на 24 та 31 липня.