Лидер Шахтера отреагировал на невызов в сборную Украины

Игрок Шахтера Артем Бондаренко отреагировал на решение Сергея Реброва не вызывать его в сборную Украины. Он не неапросится у наставника на место в составе.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывает Артема Бондаренко в сборную Украины. До этого игрок Шахтера попадал лишь в резервный состав.

Читайте также Уничтожило ритм, – Пушич о сенсационном поражении Шахтера от Колоса

Как Бондаренко отреагировал на невызов в сборную Украины

Он отметил, что адекватно это воспринимает. У каждого тренера есть свои идеи и видение, пишет 24 канал со ссылкой на Sportarena.

Одному тренеру ты подходишь, одному – не подходишь. У меня нет никаких обид, это нормальная практика. Разговаривал ли я с Ребровым? А что я скажу? Почему меня не вызываете в сборную? Думаю, что я дождусь вызова в сборную Украины, надо больше забивать и от себя требовать также больше,

– сказал Артем Бондаренко.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Артем Бондаренко сыграл 34 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.