В субботу, 19 апреля, состоялись матчи 25-го тура чемпионата Украины. В одном из них Шахтер сенсационно проиграл Колосу со счетом 2:4.

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Как Пушич прокомментировал поражение

Наставник отметил, что такой результат ощущается как большое разочарование и считает, что на него повлияли арбитры, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Я не такой человек, который будет много об этом думать, но это очень очевидно. Большое разочарование. Однако жизнь продолжается, и нам надо справиться с этим разочарованием и двигаться к следующей игре, которая является более важной, чем уже прошлый матч. Мы не можем ничего изменить. Но это большое разочарование, особенно в части решений арбитров этого вечера. И, возможно, мне удастся объяснить это позже в ответе на ваши следующие вопросы,

– сказал Пушич.

Он также отметил эпизоды, которые изменили ход игры.

"Повторюсь, дело не в игре в целом, на самом деле речь идет о решении, потому что у арбитров всегда есть влияние в этом аспекте. Поэтому, если вы не назначаете пенальти команде в первые пять минут, когда было очевидное, чистое пенальти, а потом отменяете чистый гол во втором тайме и при этом не уверены, был ли офсайд, необходимо всегда отдавать предпочтение атакующей команде, потому что у нас тоже есть видео. Кроме того, это заняло 10–15 минут, не знаю точно сколько времени, – это полностью уничтожило ритм игры, что опять же нам навредило. Я больше не буду говорить о других элементах игры. И, к сожалению, с таким влиянием на нашу игру невозможно противостоять таким вещам", – добавил Марино Пушич.

Отметим, что сейчас Шахтер занимает 3-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.