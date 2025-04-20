У суботу, 19 квітня, відбулися матчі 25-го туру чемпіонату України. В одному з них Шахтар сенсаційно програв Колосу з рахунком 2:4.

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Як Пушич прокоментував поразку

Наставник зазначив, що такий результат відчувається як велике розчарування і вважає, що на нього вплинули арбітри, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.

Я не така людина, яка буде багато про це думати, але це дуже очевидно. Велике розчарування. Проте життя триває, і нам треба впоратися з цим розчаруванням та рухатися до наступної гри, яка є більш важливою, ніж уже минулий матч. Ми не можемо нічого змінити. Але це велике розчарування, особливо в частині рішень арбітрів цього вечора. І, можливо, мені вдасться пояснити це пізніше у відповіді на ваші наступні запитання,

– сказав Пушич.

Він також відзначив епізоди, які змінили хід гри.

"Повторюся, справа не в грі загалом, насправді йдеться про рішення, бо в арбітрів завжди є вплив в цьому аспекті. Тому, якщо ви не призначаєте пенальті команді в перші п’ять хвилин, коли було очевидне, чисте пенальті, а потім скасовуєте чистий гол у другому таймі і при цьому не впевнені, чи був офсайд, необхідно завжди надавати перевагу атакувальній команді, тому що в нас теж є відео. Крім того, це зайняло 10–15 хвилин, не знаю точно скільки часу, – це повністю знищило ритм гри, що знову ж таки нам нашкодило. Я більше не говоритиму про інші елементи гри. І, на жаль, з таким впливом на нашу гру неможливо протистояти таким речам", – додав Маріно Пушич.

Відзначимо, що наразі Шахтар займає 3-тю позицію в турнірній таблиці УПЛ.