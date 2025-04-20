Головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликає Артема Бондаренка в збірну України. До цього гравець Шахтаря потрапляв лише у резервний склад.
Читайте також Знищило ритм, – Пушич про сенсаційну поразку Шахтаря від Колоса
Як Бондаренко відреагував на невиклик до збірної України
Він зазначив, що адекватно це сприймає. У кожного тренера є своєї ідеї і бачення, пише 24 канал з посиланням на Sportarena.
Одному тренеру ти підходиш, одному – не підходиш. В мене немає ніяких образ, це нормальна практика. Чи розмовляв я з Ребровим? А що я скажу? Чому мене не викликаєте у збірну? Думаю, що я дочекаюсь виклик у збірну України, треба більше забивати й від себе вимагати також більше,
– сказав Артем Бондаренко.
Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Артем Бондаренко зіграв 34 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.