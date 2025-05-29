Укр Рус
Sport News 24 Бокс Боец Азова возмутился приездом Ломаченко в Украину и призвал СБУ к действиям
29 мая, 15:02
1

Боец Азова возмутился приездом Ломаченко в Украину и призвал СБУ к действиям

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Боец "Азова" Давид "Химик" Касаткин выразил возмущение приездом Василия Ломаченко в Украину.
  • Касаткин призвал СБУ к действиям, вспомнив о связях Ломаченко с УПЦ МП и московскими попами.

Военный "Азова" Давид "Химик" Касаткин отреагировал на приезд Василия Ломаченко в Украину. Боец возмущен такими действиями.

На выходных, 24 мая, в Ильинцах в Винницкой области состоялось боксерское мероприятие среди юношей и младших юношей. На событие был приглашен украинский боксер Василий Ломаченко.

Читайте также Украина снова будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо: в чем причина

Реакция "Химика" на приезд Ломаченко

Военнослужащий сказал, что Федерация бокса Винницкой области тянет разный мусор к себе, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Давида.

Почему этому персонажу до сих пор не вручили подозрение? Неужели воры в законе и предатели могут спокойно гулять по стране за взятки?! Война еще не кончилась, а предатели уже последователей готовят. Служба безопасности Украины, ваши действия?
– написал "Химик".

Напомним, что Василий Ломаченко известен своими зашкварами с УПЦ МП и возвышением московских попов.