Боец Азова возмутился приездом Ломаченко в Украину и призвал СБУ к действиям
- Боец "Азова" Давид "Химик" Касаткин выразил возмущение приездом Василия Ломаченко в Украину.
- Касаткин призвал СБУ к действиям, вспомнив о связях Ломаченко с УПЦ МП и московскими попами.
Военный "Азова" Давид "Химик" Касаткин отреагировал на приезд Василия Ломаченко в Украину. Боец возмущен такими действиями.
На выходных, 24 мая, в Ильинцах в Винницкой области состоялось боксерское мероприятие среди юношей и младших юношей. На событие был приглашен украинский боксер Василий Ломаченко.
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Реакция "Химика" на приезд Ломаченко
Военнослужащий сказал, что Федерация бокса Винницкой области тянет разный мусор к себе, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Давида.
Почему этому персонажу до сих пор не вручили подозрение? Неужели воры в законе и предатели могут спокойно гулять по стране за взятки?! Война еще не кончилась, а предатели уже последователей готовят. Служба безопасности Украины, ваши действия?
– написал "Химик".
Напомним, что Василий Ломаченко известен своими зашкварами с УПЦ МП и возвышением московских попов.