Британский боксер Дэйв Аллен рассказал, что сознательно ввел в заблуждение Владимира Кличко, чтобы попасть в его тренировочный лагерь. По словам Аллена, украинец платил ему один из самых высоких гонораров в его карьере, пишет 24 канал со ссылкой на talkSport Boxing.

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Шокирующее признание Алена

Аллен вспомнил, что получал 1500 фунтов стерлингов еженедельно за участие в тренировках с Владимиром Кличко и имел возможность многому научиться. По словам британского боксера, украинец платил ему один из самых высоких гонораров в его карьере.

Однако он признался, что должен был солгать, чтобы попасть в тренировочный лагерь Кличко.

Чтобы попасть в его лагерь, я солгал о своем росте, весе и физической форме. Пробыл там недолго, но Кличко произвел на меня большое впечатление - настоящий профессионал. У него было около десяти спарринг-партнеров, каждый получал одинаковую оплату – по 1500 фунтов в неделю. В целом он тратил на это почти 100 тысяч,

– сказал Дэйв Аллен.

Справка. Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа.

Отметим, что украинский боксер планирует вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным обладателем чемпионского пояса. Кличко планировал подраться с Тайсоном Фьюри, однако "Цыганский король" в январе 2025 года объявил о завершении карьеры.