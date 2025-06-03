Британський боксер Дейв Аллен розповів, що свідомо ввів в оману Володимира Кличка, аби потрапити до його тренувального табору. За словами Аллена, українець платив йому один із найвищих гонорарів у його кар'єрі, пише 24 канал з посиланням на talkSport Boxing.

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Шокуюче зізнання Алена

Аллен згадав, що отримував 1500 фунтів стерлінгів щотижня за участь у тренуваннях з Володимиром Кличком і мав змогу багато чому навчитися. За словами британського боксера, українець платив йому один із найвищих гонорарів у його кар'єрі.

Однак він зізнався, що мусив збрехати, аби потрапити до тренувального табору Кличка.

Щоб потрапити до його табору, я збрехав про свій зріст, вагу та фізичну форму. Пробув там недовго, але Кличко справив на мене велике враження — справжній професіонал. У нього було близько десяти спаринг-партнерів, кожен отримував однакову оплату – по 1500 фунтів на тиждень. Загалом він витрачав на це майже 100 тисяч,

– сказав Дейв Аллен.

Довідка. Володимир Кличко завершив боксерську кар'єру у 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа.

Відзначимо, що український боксер планує повернутися на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим володарем чемпіонського пояса. Кличко планував побитися з Тайсоном Ф'юрі, однак "Циганський король" у січні 2025 року оголосив про завершення кар'єри.