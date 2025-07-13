"Талант не может просто исчезнуть": тренер юношеской сборной о Лунине

Сейчас продолжается сага, которая развернулась вокруг будущего Андрея Лунина в Реале. Футболист является запасным голкипером и стремится иметь больше игрового времени.

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко вспомнил первые шаги Андрея Лунина в большом футболе. По его словам, талант был виден еще в подростковом возрасте, а уверенность Лунина сразу меняла игру всей команды, пишет 24 Канал со ссылкой на "Великий футбол".

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Что сказал Михайленко о Лунине

Тренер отметил, что за Луниным давно внимательно следили.

Такой талант не может просто исчезнуть. У него еще в 13–15 лет было видно потенциал. Это игрок, который сразу бросается в глаза. Может, это не стал бы Реал, но точно иностранный клуб, и точно высокий уровень. Я чувствовал, что когда играли другие вратари, команда не чувствовала уверенности. Когда стал Луня – команда сразу успокоилась. Он давал уверенность защите, тренерам, всем. Даже болельщикам, это заметно,

– сказал Дмитрий Михайленко.

Он также сказал, что о нем хорошо отзывался и Александр Сваток.

Справка. В сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 14 матчах за Реал в официальных турнирах, в которых он пропустил 19 голов и в 6 играх сохранил ворота "сухими".

Напомним, что недавно Андрей говорил на русском языке во время челленджа Реала, что вызвало бурную реакцию в сети.