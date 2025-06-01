"Мы никому ничего не должны": тренер Дюбуа об отмененном бое с Паркером

Тренер Даниэля Дюбуа, Дон Чарльз, прокомментировал отмененный бой с Джозефом Паркером. Он назвал причины таких обстоятельств.

В феврале 2025 года одним из его главных событий должен был стать бой за титул чемпиона мира между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером. Однако противостояние не состоялось из-за болезни британца.

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Как тренер Дюбуа высказался об отмененном бое

Он отметил, что Даниэль был болен и именно поэтому не смог выйти на ринг, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

Даниэль никому ничего не должен. Это была добровольная защита против Паркера и он снялся с боя из-за болезни. Все просто. Мы ничего не должны Джозефу. Кроме того, Паркер получил бой, за который заработал большие деньги,

– сказал Дон Чарльз.

Он также призвал всех отцепиться от Даниэля.

"Отстаньте от Дюбуа, никогда не видел, чтобы кого-то так преследовали. Многие бойцы снимались из-за болезней, но такого я еще не видел. Мы сами выбрали Паркера и я надеюсь, что мы еще встретимся", – добавил тренер боксера.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.