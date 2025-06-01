Мэнни Пакьяо и Марио Барриос встретятся на ринге 19 июля. Это будет историческое возвращение 46-летнего филиппинского боксера.

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Битва взглядов боксеров

Очная встреча боксеров прошла спокойно и без инцидентов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Оба спортсмена демонстрировали хорошее настроение, а с лица легендарного филиппинца не исчезала улыбка. Встреча завершилась дружеским рукопожатием и совместной фотографией.

Битва взглядов Пакьяо и Барриоса: смотрите видео

Мэнни Пакьяо впервые встретился с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC Марио Барриосом в преддверии своего возвращения 19 июля. pic.twitter.com/MgfdEQQUsf - Ring Magazine (@ringmagazine) 31 мая, 2025 г

Отметим, что этот бой станет для Мэнни Пакьяо первым с августа 2021 года, когда он по единогласному решению судей потерпел поражение от кубинца Йордениса Угаса. Всего на профессиональном ринге филиппинский боксер провел 72 боя: 62 победы (из них 39 – нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.