Мэнни Пакьяо и Марио Барриос встретятся на ринге 19 июля. Это будет историческое возвращение 46-летнего филиппинского боксера.
Читайте также После скандала на Олимпиаде-2024 боксеров обязали проходить гендерное тестирование
Битва взглядов боксеров
Очная встреча боксеров прошла спокойно и без инцидентов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Оба спортсмена демонстрировали хорошее настроение, а с лица легендарного филиппинца не исчезала улыбка. Встреча завершилась дружеским рукопожатием и совместной фотографией.
Битва взглядов Пакьяо и Барриоса: смотрите видео
Отметим, что этот бой станет для Мэнни Пакьяо первым с августа 2021 года, когда он по единогласному решению судей потерпел поражение от кубинца Йордениса Угаса. Всего на профессиональном ринге филиппинский боксер провел 72 боя: 62 победы (из них 39 – нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.