Менні Пак'яо та Маріо Барріос зустрінуться на рингу 19 липня. Це буде історичне повернення 46-річного філіппінського боксера.

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Битва поглядів боксерів

Очна зустріч боксерів пройшла спокійно та без інцидентів, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Обидва спортсмени демонстрували гарний настрій, а з обличчя легендарного філіппінця не зникала усмішка. Зустріч завершилася дружнім рукостисканням і спільною фотографією.

Битва поглядів Пак'яо і Барріоса: дивіться відео

Manny Pacquiao faces off with WBC welterweight world champion Mario Barrios for the first time ahead of his July 19th return. pic.twitter.com/MgfdEQQUsf — Ring Magazine (@ringmagazine) May 31, 2025

Відзначимо, що цей бій стане для Менні Пак'яо першим із серпня 2021 року, коли він за одноголосним рішенням суддів зазнав поразки від кубинця Йорденіса Угаса. Загалом на професійному ринзі філіппінський боксер провів 72 бої: 62 перемоги (з них 39 – нокаутом), 8 поразок і 2 нічиї.