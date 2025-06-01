У лютому 2025 року однією з його головних подій мав стати бій за титул чемпіона світу між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Однак протистояння не відбулося через хворобу британця.

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Як тренер Дюбуа висловився про скасований бій

Він зазначив, що Даніелю був хворим і саме тому не зміг вийти на ринг, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Даніель нікому нічого не винен. Це був добровільний захист проти Паркера і він знявся з бою через хворобу. Все просто. Ми нічого не винні Джозефу. Крім того, Паркер отримав бій, за який заробив великі гроші,

– сказав Дон Чарльз.

Він також закликав усіх відчепитися від Даніеля.

"Відчепіться від Дюбуа, ніколи не бачив, щоб когось так переслідували. Багато бійців знімалися через хвороби, але такого я ще не бачив. Ми самі вибрали Паркера і я надіюся, що ми ще зустрінемося", – додав тренер боксера.

Нагадаємо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.