Не сделал что-то уникальное, – Забарный о своем вкладе в победу сборной Украины
- Илья Забарный высказался о своем вкладе в победу сборной Украины против Бельгии, отметив, что ему приятно было забить гол.
- Второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.
Украинский защитник Илья Забарный высказался о победе Украины в матче против Бельгии. В частности он высказался относительно своего победного гола.
В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.
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Что сказал Забарный о своем голе
Он отметил, что очень приятно победить, очень важная победа не только для них, но и для всей страны. Приятно забить гол, пишет 24 канал со ссылкой на Sportarena.
Я очень-очень тренируюсь для этого, потому что хочу забивать гораздо больше, чтобы радовать болельщиков, свою семью и себя. Поэтому в этом матче такой для меня бонус – то, что забил гол. Нам предстоит еще второй матч,
– отметил Илья Забарный.
Он также рассказал, что начали они играть не так активно и пропустили гол. Тем более от хорошего соперника - они забили со стандарта, где мы могли сыграть лучше.
"Поэтому обидно, конечно, пропускать такой простой мяч, но это хорошо, что мы собрались и активизировались, и сделали то, что должны были сделать.
Я не совершил там что-то уникальное. Саша очень хорошо подал. Я хочу забивать гораздо больше, тем более в сборной, потому что этого мне не хватает. Надеюсь, что в будущем будет еще больше голов. Я думал, что передо мной сыграют, но уже видел, что никто не играет, и решил сам", – добавил Илья Забарный.
Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.