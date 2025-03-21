В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Что сказал Забарный о своем голе

Он отметил, что очень приятно победить, очень важная победа не только для них, но и для всей страны. Приятно забить гол, пишет 24 канал со ссылкой на Sportarena.

Я очень-очень тренируюсь для этого, потому что хочу забивать гораздо больше, чтобы радовать болельщиков, свою семью и себя. Поэтому в этом матче такой для меня бонус – то, что забил гол. Нам предстоит еще второй матч,

– отметил Илья Забарный.

Он также рассказал, что начали они играть не так активно и пропустили гол. Тем более от хорошего соперника - они забили со стандарта, где мы могли сыграть лучше.

"Поэтому обидно, конечно, пропускать такой простой мяч, но это хорошо, что мы собрались и активизировались, и сделали то, что должны были сделать.

Я не совершил там что-то уникальное. Саша очень хорошо подал. Я хочу забивать гораздо больше, тем более в сборной, потому что этого мне не хватает. Надеюсь, что в будущем будет еще больше голов. Я думал, что передо мной сыграют, но уже видел, что никто не играет, и решил сам", – добавил Илья Забарный.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.