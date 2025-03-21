У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Що сказав Забарний про свій гол

Він зазначив, що дуже приємно перемогти, дуже важлива перемога не тільки для них, а й для всієї країни. Приємно забити гол, пише 24 канал з посиланням на Sportarena.

Я дуже-дуже тренуюсь для цього, бо хочу забивати набагато більше, щоб радувати вболівальників, свою сім'ю і себе. Тому у цьому матчі такий для мене бонус – те, що забив гол. Ми маємо ще другий матч,

– зазначив Ілля Забарний.

Він також розповів, що почали вони грати не так активно і пропустили гол. Тим паче від хорошого суперника — вони забили зі стандарту, де ми могли зіграти краще.

"Тому прикро, звісно, пропускати такий простий м'яч, але це добре, що ми зібралися та активізувалися, і зробили те, що мали зробити.

Я не здійснив там щось унікальне. Сашко дуже добре подав. Я хочу забивати набагато більше, тим паче в збірній, тому що цього мені не вистачає. Сподіваюсь, що в майбутньому буде ще більше голів. Я думав, що переді мною зіграють, але вже бачив, що ніхто не грає, і вирішив сам", – додав Ілля Забарний.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.