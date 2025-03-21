"Синьо-жовті" здолали статусного опонента з рахунком 3:1. Одним з головних героїв зустрічі став Олександр Зінченко, який віддав асист під час третього гола своєї команди.

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Що сказав Зінченко після гри

Після фінального свистка футболіст лондонського Арсенала прокоментував перемогу збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на UA-Футбол. Він розповів, завдяки чому вдалося покращити гру у другому таймі й оцінив рівень "червоних дияволів":

"Отримали позитивний результат. Я вважаю, що було зроблено правильні висновки в перерві. Ми вийшли в другому таймі й нам вдалося змінити гру.

Це топова команда, якою вона і була. Нам потрібно стояти на землі. Усі ми розуміємо, що друга гра буде зовсім інша, адже вони гратимуть удома, трибуни будуть їх гнати вперед. І всі ми розуміємо, які футболісти у цієї збірної, і на що вони здатні. Тому готуємося, потрібно рухатися далі".

Олександр Зінченко також підтримав правих захисників команди Юхима Коноплю та Олексія Сича, які зазнали пошкоджень у матчі й достроково залишили поле.

Також скажу, що дуже шкода, що хлопці отримали сьогодні травми. Сподіваюся, що вони уникнули серйозних ушкоджень і повернуться швидше,

– сказав Зінченко.

Нагадаємо, що матч-відповідь Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у Генку та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння в наступному сезоні Ліги націй виступатиме в дивізіоні А, а команда, яка програє – у лізі В.