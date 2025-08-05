Изменения в правилах после Олимпиады в Париже стали серьезным вызовом для всей системы подготовки в художественной гимнастике. Но даже в сложных условиях тренеры и молодые спортсменки находят новые подходы, адаптируются и показывают высокие результаты, пишет 24 Канал со ссылкой на Обозреватель.

Читайте также Самый молодой чемпион, которого спонсирует отец: что известно о гонщике Александре Бондареве

Дерюгина об изменении правил после Олимпиады

Тренер отметила, что накануне Олимпиады они изменили программы и все, что надо было. в частности она сказала, что любит конкуренцию и когда все борются.

У нас изменились правила. При новых правилах ты никогда не знаешь как. Потому что Тая вошла еще с теми правилами на Олимпиаде. А после Парижа-2024 правила изменились. Очень трудно было. Перестраиваться всем сложно. Не было ни одного ребенка, который бы зашел и растворился. Поэтому мы много меняли, искали музыку, много было работы. Потому что для нас с Иришей самое важное – это найти музыку, сделать правильный монтаж, правильную постановку. Если это все получается, значит, пошла работа,

– сказала Дерюгина.

Она также добавила, что это очень сложный процесс и для этого нужен вкус.

"У нас такой вид спорта, что все видно. Наши гимнастки должны быть лучшими, самыми красивыми и самыми-самыми-самыми. И я очень люблю свою работу. Как-то всю жизнь ее люблю. И получаю удовольствие от этого. Поэтому, возможно, так и получается. Это для меня даже не работа – наслаждение", – добавила Ирина Дерюгина.

Напомним, что недавно Таисия Онофрийчук с травмой выиграла общий зачет в многоборье.