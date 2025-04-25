"Не лучшее выступление": в Испании раскритиковали выступление Цыганкова за Жирону

Испанская пресса оценила выступление Виктора Цыганкова в матче против Леганеса. Несмотря на хорошие оценки от статистических порталов, журналисты раскритиковали игру украинца.

В среду, 24 апреля, Жирона встретилась с Леганесом в рамках 33-го тура Ла Лиги. Команды расписали мирную ничью со счетом 1:1.

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Как СМИ оценили игру Цыганкова

Лидер сборной Украины вышел на поле с первых минут и провел на нем всю игру.

Испанская пресса считает, что Виктор был далеко не лучшим игроком в этом противостоянии, ведь имел две возможности, чтобы забить, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

В первом эпизоде соперник вынес мяч фактически с линии ворот. Во втором моменте Цыганков пытался нанести точный удар, но из-за солнца не сумел разобраться лучше. Во втором тайме сыграл плохо,

– написали журналисты.

Справка. В сезоне-2024/2025 Виктор Цыганков сыграл 27 матчей, в которых забил два гола и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что сейчас Жирона занимает 16-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании и близка к зоне вылета.