"Не лучшее выступление": в Испании раскритиковали выступление Цыганкова за Жирону
- Испанская пресса раскритиковала игру Виктора Цыганкова за Жирону в матче против Леганеса, хотя статистические порталы дали ему хорошие оценки.
- Жирона сыграла вничью 1:1 с Леганесом, и сейчас занимает 16-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги, близкую к зоне вылета.
Испанская пресса оценила выступление Виктора Цыганкова в матче против Леганеса. Несмотря на хорошие оценки от статистических порталов, журналисты раскритиковали игру украинца.
В среду, 24 апреля, Жирона встретилась с Леганесом в рамках 33-го тура Ла Лиги. Команды расписали мирную ничью со счетом 1:1.
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Как СМИ оценили игру Цыганкова
Лидер сборной Украины вышел на поле с первых минут и провел на нем всю игру.
Испанская пресса считает, что Виктор был далеко не лучшим игроком в этом противостоянии, ведь имел две возможности, чтобы забить, пишет 24 канал со ссылкой на AS.
В первом эпизоде соперник вынес мяч фактически с линии ворот. Во втором моменте Цыганков пытался нанести точный удар, но из-за солнца не сумел разобраться лучше. Во втором тайме сыграл плохо,
– написали журналисты.
Справка. В сезоне-2024/2025 Виктор Цыганков сыграл 27 матчей, в которых забил два гола и отдал 4 результативные передачи.
Отметим, что сейчас Жирона занимает 16-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании и близка к зоне вылета.