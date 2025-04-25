В середу, 24 квітня, Жирона зустрілася з Леганесом в межах 33-го туру Ла Ліги. Команди розписали мирну нічию з рахунком 1:1.

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Як ЗМІ оцінили гру Циганкова

Лідер збірної України вийшов на поле з перших хвилин і провів на ньому усю гру.

Іспанська преса вважає, що Віктор був далеко не найкращим гравцем у цьому протистоянні, адже мав дві нагоди, щоб забити, пише 24 канал з посиланням на AS.

У першому епізоді суперник виніс м'яч фактично з лінії воріт. У другому моменті Циганков намагався завдати точний удар, але через сонце не зумів розібратися краще. У другому таймі зіграв погано,

– написали журналісти.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 27 матчів, у яких забив два голи та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наразі Жирона посідає 16-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і є близькою до зони вильоту.