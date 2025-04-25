В среду, 24 апреля, состоялся второй матч полуфинала Кубка Испании между Эмполи и Болоньей. Команда Виктора Коваленко проиграла со счетом 2:1.

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Как Коваленко оценил свое выступление

Футболист отметил, что команда приехали, чтобы достичь результата. Также сказал, что знали, что Болонья очень сильная команда, но им нужно было забыть о первом матче, пишет 24 канал со ссылкой на Bologna Sport News.

Теперь наше приключение в Кубке завершено, а мы сделаем все, чтобы сохранить место в Серии А. Мой гол? Да, я ожидал, что забью. Сольбаккен сделал все правильно,

– сказал Виктор Коваленко.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 украинский футболист сыграл 7 матчей, в которых забил один гол.