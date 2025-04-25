В основном составе "синих" вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. Он записал себе в актив единственный гол своей команды, но Эмполи проиграло со счетом 1:2 (по сумме двух поединков – 1:5) и покинуло турнир.

Читайте также Тренер английского клуба сделал важное заявление относительно футболиста сборной Украины

Что написали об игре украинца

После финального свистка итальянские журналисты оценили выступление уроженца Херсона, который провел на поле 80 минут. Он получил оценку шесть баллов, которая является одной из лучших в команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pianeta Empoli.

Виктор не упустил возможность забить легкий гол после того, как вратарь Болоньи Равалья отправил мяч ему в ноги. В остальном он провел неплохой матч, хоть и заметно, что он находится сейчас не в лучшей форме,

– говорится в отчете.

Отметим, что Виктор Коваленко последний раз забивал за Эмполи в ноябре 2023 года. Всего он провел в нынешнем сезоне семь матчей и до этого результативными действиями не отличался.

К слову. В финале Кубка Италии Болонья сыграет против Милана, который в полуфинале разгромил Интер.

Следующий поединок Эмполи проведет 27 апреля на выезде против Фиорентины. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.