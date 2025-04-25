В основному складі "синіх" вийшов український півзахисник Віктор Коваленко. Він записав собі в актив єдиний гол своєї команди, але Емполі програло з рахунком 1:2 (за сумою двох поєдинків – 1:5) і залишило турнір.

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Що написали про гру українця

Після фінального свистка італійські журналісти оцінили виступ уродженця Херсона, який провів на полі 80 хвилин. Він отримав оцінку шість балів, яка є однією з найкращих у команді, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pianeta Empoli.

Віктор не упустив можливість забити легкий гол після того, як воротар Болоньї Равалья відправив м’яч йому в ноги. В іншому він провів непоганий матч, хоч і помітно, що він перебуває зараз не в найкращій формі,

– йдеться у звіті.

Зазначимо, що Віктор Коваленко востаннє забивав за Емполі в листопаді 2023 року. Всього він провів у нинішньому сезоні сім матчів і до цього результативними діями не відзначався.

До слова. У фіналі Кубка Італії Болонья зіграє проти Мілана, який у півфіналі розгромив Інтер.

Наступний поєдинок Емполі проведе 27 квітня на виїзді проти Фіорентини. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.