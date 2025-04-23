Інтер – Мілан 0:3

Голи: Йович, 36, 49, Рейндерс, 86

Перша зустріч Інтера та Мілана в рамках півфіналу Кубка Італії відбулася на початку квітня. Тоді суперники не визначили переможця та зіграли внічию (1:1), пише 24 Канал.

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Зразкова гра у виконанні Мілана

Безумовним фаворитом міланського дербі вважався Інтер, який лідирує у чемпіонаті. Однак це лише на папері.

Поєдинок довів, що не варто недооцінювати команду Сержіу Консейсау. "Россонері" чітко зіграли в обороні та скористалися помилками суперника.

На 36-й хвилині зустрічі рахунок відкрив форвард Мілана Лука Йович. Після навісної передачі Алехандро Хіменеса серб точно пробив головою у лівий кут воріт. Голкіпер "нерадзуррі" Хосеп Мартінес лише поглядом провів м'яч.

Відео першого голу Йовича

На початку другого тайму Йович оформив дубль. 27-річний нападник знайшов свій момент після розіграшу кутового, красивим ударом відправивши м'яч у ворота.

Відео другого голу Йовича

Сімоне Індзагі замінами спробував врятувати матч. Італієць посадив на лаву одразу чотирьох гравців. Реальний шанс скоротити розрив у рахунку мав Стефан Де Врей. Нідерландський захисник підключився до атаки під час розіграшу кутового, але голкіпер фантастичним сейвом врятував ворота.

За чотири хвилини до кінця основного часу Тіджані Рейндерс зняв усі питання про переможця. Нідерландець з близької відстані розстріляв ворота Інтера.

Відео голу Рейндерса

У підсумку "россонері" здобули переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Мілан став першим фіналістом Кубка Італії. У вирішальному матчі "россонері" зустрінуться з переможцем протистояння Емполі – Болонья. Перша зустріч цих команд завершилася перемогою "червоно-синіх" (3:0). Другий поєдинок відбудеться 24 квітня.